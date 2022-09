A Calcio Totale su Rai 2 parla Fulvio Collovati che si esprime così per la situazione dell’Inter al momento.

Sono queste le parole su Rai 2 a Calcio Totale di Fulvio Collovati che parla dell’Inter e del suo momento, si esprime così l’ex giocatore: “Per cui gli allenatori di Inter e Juventus hanno molte responsabilità. Ma c’è da fare un discorso molto più lungo, sulle responsabilità della società e anche dei giocatori stessi. Io sono per Inzaghi via. La società dell’Inter è contenta di Inzaghi? No, per varie motivazioni. Come la difesa che ha subito undici gol. Su undici puoi avere due o tre giocatori fuori forma.“

IM_Sede_Inter

Conclude così: “Ma il problema è che l’Inter ne ha sette, otto. Per cui vuol dire che c’è stata una preparazione sbagliata e che l’allenatore è il responsabile. Non bisogna stupirsi se dopo sette partite di campionato non puoi mandare via un allenatore. È successo in Serie B, dove ne hanno mandati via cinque. Allora, a questo punto, diciamo che è un problema di soldi.“

