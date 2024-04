L’ex difensore Fulvio Collovati ha commentato quanto successo nell’andata dei quarti di finale di Europa League.

Fulvio Collovati ha parlato di Milan-Roma a MilanNews; ecco le sue considerazioni. “Sono rimasto un po’ sorpreso dai primi 15′, dalla tattica così intraprendente della Roma. Ha aggredito il Milan, l’ha un po’ spiazzato. Poi i rossoneri hanno reagito ma il problema è che i migliori sono mancati, da Théo a Leao, da Giroud a Loftus-Cheek. Quando ti vengono a mancare 4-5 giocatori si fa davvero dura”.

Sull’attaccante esterno portoghese

“Non farei queste polemiche, non mi sembra il caso. Anzi, de devo dire la verità io Leao non l’avrei nemmeno tolto. È un talento e anche in giornata no può inventarsi la giocata che ti risolve la partita”.

Roma favorita per il passaggio del turno

“Favorita ma non sarà una partita scontata. In una partita singola in cui ti giochi tutto può capitare di tutto. Si parte da 0-1 e che il Milan possa fare gol l’ha dimostrato. Credo che si ancora tutto aperto”.

Stefano Pioli

La posizione del tecnico rossonero

“Faccio una premessa: ha praticamente accertato il secondo posto in classifica e due anni fa ha vinto uno scudetto, per cui il lavoro è sotto gli occhi di tutti. Certo, l’Europa League è un obiettivo e se dovesse sfumare non mi stupirei che tutto fosse messo in discussione”.

L’errore di Giroud nel finale

“Non è una questione di singoli. In una partita può succedere, ma giovedì sono mancati i 4-5 giocatori più importanti e allora le cose cambiano. Il problema è aver giocato al di sotto delle aspettative”.

