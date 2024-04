Continua il tour de force dei rossoneri che alle 15 affronteranno i neroverdi che occupano il penultimo posto in classifica in Serie A.

Il Milan è reduce da un ottimo momento per quel che riguarda il campionato ma la sconfitta inattesa in Europa League contro la Roma potrebbe aver minato qualche certezza. Giovedì prossimo si gioca già il ritorno, fondamentale, contro il giallorossi mentre lunedì prossimo c’è il derby che potrebbe regalare lo Scudetto ai rivali di sempre dell’Inter. Pioli sicuramente ha tenuto conto di tutto ciò al momento della compilazione della distinta per il match di oggi. Dandone uno sguardo ci si accorge che il turnover c’è ma non nella misura in cui era lecito attenderselo: giocano infatti dal primo minuto Theo Hernandez e Leao, i due top della rosa che però sono mancati clamorosamente contro la formazione di De Rossi. Resta a casa Mike Maignan vittima di un affaticamento mentre riposa il diffidato Tomori con vista derby. Straordinari anche per Loftus-Cheek sulla trequarti mentre in attacco torna dal primo minuto Jovic; ecco le formazioni ufficiali.

Mapei Stadium

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Viti; Boloca, Obiang; Thorstvedt, Volpato, Laurientè; Pinamonti. A disp. Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Matheus Henrique, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Kumbulla, Lipani, Doig, Ruan Tressoldi, Defrel. All. Davide Ballardini.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. A disp. Nava, Raveyre, Calabria, Bennacer, Giroud, Pulisic, Reijnders, Okafor, Tomori, Terracciano, Gabbia, Zeroli. All. Stefano Pioli.

