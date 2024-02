Collovati non ha dubbi: «Vi rendete conto che differenza di valori c’è tra questa Juve imbarazzante, priva di idee e l’Inter?»

Fulvio Collovati intervenuto a Rai Sport, ha detto la sua sul campionato e sulla Juventus.

PAROLE – «Campionato chiuso? Non l’ho mai ritenuto aperto. Forse è stato un bene la sconfitta contro l’Udinese per la Juventus perché disillude totalmente quelli che si erano illusi di poter vincere lo Scudetto. Vi rendete conto che differenza di valori c’è tra questa Juve imbarazzante, priva di idee e l’Inter. Non so se andrà a +10 o rimarrà a +7 ma lo scudetto ce l’ha in mano.. Allegri? Era lui il primo a non credere nello scudetto, ha sempre parlato di Champions».

