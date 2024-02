Juventus Napoli Under 17 3-3: pareggio per i bianconeri saldamente al primo posto. Il tabellino del match

Nonostante i 30 punti di differenza in classifica, la Juventus Under 17 di mister Rivalta non va oltre al pari contro il Napoli, ultima a pari punti con la Reggiana. I bianconeri sono comunque saldamente al primo posto, a più 6 punti dal Sassuolo.

Nel match contro i partenopei decisive le reti di Leone, Rizzo e Merola. Il prossimo match della Juventus sarà in trasferta contro il Sassuolo, seconda in classifica.

