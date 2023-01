Sono queste le parole di Fulvio Collovati, ecco cosa dice sull’Inter ma in particolare su Brozovic chiamato per il mercato.

Ecco le parole di Fulvio Collovati, l’ex giocatore parla così a calciomercato.it dell’importanza di Brozovic nell’Inter: “Brozovic è un giocatore indispensabile, anche solo per il ruolo che copre. È un play e giocatori così sono difficili da trovare. Prendiamo come esempio la Juventus, sono anni che cerca un regista. Per cui Brozovic fa parte di quei giocatori imprescindibili che fanno girare la squadra. Mi rendo conto che abbia 30 anni, ma oggi le carriere dei calciatori sono lunghe.“

Il giornalista Biasin a Pressing parla così: “Brozovic-Kessie? Per me Marcelo è nel suo ruolo è tra i primi quattro al mondo. Ma ci sono ragioni perché l’Inter ha trovato un grande Calhanoglu e un Asllani che cresce: operazione sensata. La Supercoppa è importante per tutte e due, ti modifica le prossime settimane se perdi.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG