Fulvio Collovati, ex difensore del Milan, ha parlato anche dell’Inter nella sua intervista esclusiva a Milan News 24. Ecco le sue dichiarazioni:

Cosa ne pensa della Supercoppa Italiana in Arabia

«Non sono sempre in sintonia con Sarri ma su questo tema sono d’accordo con lui. Bisognava giocare davanti ai tifosi e non davanti a quelle persone che c’erano ieri allo stadio. Ormai nel calcio conta il portafoglio. In Inghilterra fanno tante competizioni e le giocano sempre nella loro nazione. Portare il calcio in Arabia Sono 30 anni che lo sento dire ma l’unica cosa che porti è la Supercoppa».

Un pronostico sul campionato?

«Inter, Juve, Milan nelle prime tre posizioni. Poi è una lotta tra Fiorentina, Lazio, Napoli, Roma e Atalanta. Ci sono 5 squadre per un posto perché sono tutte nel giro di pochi punti. Dipenderà tanto dagli scontri diretti ma il Milan, se gioca con equilibrio, può mantenere il terzo posto».

