Francesco Colonnese si è espresso sul percorso dell’Inter in Champions League, esaltando anche il campionato e un giocatore nerazzurro

Ai microfoni di TVPlay, Francesco Colonnese si sintonizza così sull’Inter e sul percorso in Champions. Il focus, poi, si sposta sul campionato e sulle prestazioni di un difensore in particolare.

CHAMPIONS – «Qualche situazione di vantaggio rispetto all’Europa ce l’abbiamo ed è motivo di grande soddisfazione, è chiaro che in Champions League la squadra migliore in questo momento è stata l’Inter, che ha vinto una partita meritando con l’Atletico Madrid. Il Napoli col Barcellona ha fatto un pari però ha sofferto un po’, invece l’Inter ha giocato veramente molto bene e penso che sia la squadra che abbia dimostrato di essere all’altezza della competizione. Anche la Lazio che ha vinto col Bayern Monaco, però quella che ha dimostrato di avere in questo momento una fiducia enorme è stata l’Inter»

DIFENSORE – «I tre migliori difensori della Serie A attualmente? Nell’attuale Serie A ce ne sono un po’ che mi piacciono. Tra i migliori tre ci sta Acerbi, che mi ha sorpreso tantissimo ed è forte, non pensavo così. Pavard anche è super e poi di un giovane che mi piace moltissimo è Buongiorno del Torino»

