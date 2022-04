L’ex difensore Ciccio Colonnese tesse le lodi del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi e sottolinea che può raggiungere risultati storici.

Sky Sport ha intervistato Ciccio Colonnese che ha elogiato profondamente Simone Inzaghi. “Se vuoi essere ricordato negli anni a venire devi portare a casa una vittoria pesante. La lode per Simone arriverebbe con lo scudetto anche se il suo lavoro è stato già importante”.

“Non dimentichiamoci che è arrivato a Milano in un momento particolare. I suoi primi sei mesi sono stati eccezionali, poi ha vissuto due mesi difficili dovuti a situazioni normali, ma il suo lavoro è evidente. In Italia ci dimentichiamo delle cose troppo in fretta. Inzaghi è giovane, è stato scelto perché doveva proseguire il lavoro di Conte e la sua Inter ha giocato anche meglio di quella della scorsa stagione. E’ uno dei tecnici migliori in circolazione“.

