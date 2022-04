Il centrocampista Radja Nainggolan ha espresso il suo parere sulla corsa Scudetto e ha risposto ancora una volta alle critiche sulla sua vita privata.

Lunga chiacchierata di Radja Nainggolan a Fanpage che come sempre lascia spunti interessanti. “Lo Scudetto? Lo vince l’Inter. Romelu Lukaku l’avevo avvisato: non tornare al Chelsea... Il Napoli del mio ex allenatore Luciano Spalletti? Ha perso troppe occasioni in questa stagione, che sarebbe stata perfetta per trionfare”.

Romelu Lukaku

Il belga parla poi del suo stile di vita spesso criticato. “Sono tornato da adulto nella città in cui sono stato bambino. Insomma, mi manca la quotidianità italiana: ho trascorso più tempo nel vostro paese che nel mio. Qui cerco di essere un esempio per bambini e ragazzini: come sempre, nel quartiere in cui sono nato, è un attimo a prendere la strada sbagliata. Le ca**ate fatte in passato? Le ho pagate tutte, ma intorno a me c’è sempre stata tanta ipocrisia: dal mio amore per le macchine di lusso all’episodio di capodanno: certe cose avrei potuto evitarle, vero. Ma, insomma: se vai in discoteca non va bene, se stai a casa neppure…“.

