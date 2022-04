Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha elogiato il percorso della Roma di Josè Mourinho ammonendo i suoi sulla difficoltà della gara.

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa della partita di domani contro la Roma. “Sappiamo che domani affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, che è in un ottimo momento ed è allenata da un grande allenatore, conosciamo tutti il suo percorso anche qui all’Inter. Sta facendo molto bene, dobbiamo affrontarla con grandissima attenzione sapendo che per noi è molto, molto importante. Correa ha fatto un’ottima partita come i suoi compagni”.

Joaquin Correa

“Ora abbiamo l’allenamento del pomeriggio, domattina una sgambata, devo valutare lo stato di ogni giocatore. Penso siano tutti disponibili eccezione fatta per Vidal che ha avuto una brutta distorsione nel finale del derby. Poi domattina deciderò la formazione migliore per la partita con la Roma. Inter-Roma per noi è una finale, una partita importantissima. La Roma ha grande valore, non perde dal 9 gennaio con la Juve, da tre mesi e mezzo. Dovremo prepararci nel migliore dei modi per fare una grande gara”.

