Sono queste le parole Francesco Colonnese, l’ex calciatore nerazzurro parla della sfida tra Inter e Napoli a Notizie.com

Ecco le parole di Francesco Colonnese, l’ex giocatore dell’Inter parla così della sfida tra i nerazzurri e i Napoli a Notizie.com: “Una gara equilibrata, bella, dal risultato imprevedibile. L’imprevedibilità è dettata soprattutto dalla lunga sosta. Gara decisiva per lo scudetto? Lo è, ma solo per l’Inter. I nerazzurri hanno una grande chance: giocano davanti al loro pubblico ed hanno la possibilità, in caso di vittoria, di riaprire il campionato e provare a rientrare nella lotta scudetto. Non sarà certamente facile, perché il Napoli è una squadra molto forte.“

Conclude sulla sfida tra Osimhen e Lukaku: “Il Lukaku dell’ultimo periodo è molto meno imprevedibile del passato. Se torna quello che abbiamo visto con l’Inter di Conte ok, altrimenti in questo momento per i difensori è molto più complicato controllare uno come Osimhen: un attaccante di razza.“

