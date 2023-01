Ecco le parole di Xavier Jacobelli, il giornalista a TMW Radio parla così di Inter e Napoli, così si esprima sulla sfida.

Sono queste le parole di Xavier Jacobelli, il famoso giornalista a TMW Radio parla del big match tra Inter e Napoli: “La partita di stasera è decisamente più determinante per i nerazzurri, il che non significa che il Napoli affronterà questo impegno non nella maniera giusta, anzi mi aspetto una partita importante dalla squadra di Spalletti. Sono curioso di vedere l’effetto che farà il ritorno di Lukaku dal primo minuto dopo oltre 130 giorni, ci sarà da vedere anche come reagirà al Mondiale deludente.“

Conclude così: “L’unico potere è quello calcistico del Napoli, il primato in classifica e la qualificazione così brillante in Champions League. Tutto il resto se lo porta via il vento e non suscita la mia attenzione, io non vedo l’ora di rivedere quella meraviglia calcistica che risponde al nome di Khvicha Kvaratskhelia. Si deve uscire da un circolo negativo e pensare invece a sottolineare lo spettacolo che verrà offerto da due squadre come Inter e Napoli.“

