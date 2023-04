L’ex difensore nerazzurro Ciccio Colonnese si è soffermato su alcuni singoli dell’Inter di Simone Inzaghi. Le sue dichiarazioni a RadioFirenzeViola

Colonnese si è espresso così su alcuni calciatori dell’Inter:

“Lukaku ha ritrovato fiducia, anche con i gol segnati in Nazionale. Bellanova ha sempre dimostrato di avere delle buone qualità, anche se quando è entrato non le ha sfruttate al meglio. Arsllani invece meritava qualche minuto in più”.

