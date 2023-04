L’ex centrocampista dell’Inter Esteban Cambiasso si è espresso dal Forum Marco Biagi di Modena nel corso di un evento benefico

Cambiasso giura ancora amore all’Inter e snobba la possibilità di lavorare a Juventus e Milan:

“Ho parlato di senso di appartenenza e mi chiedete se vado alla Juventus o al Milan? No. Casualità nel calcio non c’é. Si dice “è culo”, ma hanno culo sempre gli stessi? No, ci sono quelli che segnano e quelli che sbagliano nei momenti decisivi”

