Il centrocampista della Fiorentina Mijatovic ha preso la parola ai canali ufficiali viola verso la gara contro l’Inter Women. Le dichiarazioni

Mijatovic della Fiorentina Femminile ha presentato la gara contro l’Inter Women:

“Sono soddisfatta della nostra reazione e della forza del gruppo, il pareggio con il Milan ci dà una grossa spinta e fiducia, abbiamo dominato. Dobbiamo lavorare sugli errori, ora si percepisce più competitività e sarà più interessante per i tifosi. Questa sarà l’ultima partita in casa che giocheremo ad aprile, sarei contenta se il pubblico accorresse numeroso per sostenerci”.

L’articolo Fiorentina Femminile, Mijatovic: «Con l’Inter abbiamo bisogno dei nostri tifosi» proviene da Inter News 24.

