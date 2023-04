L’ex tecnico dell’Inter Josè Mourinho ha rilasciato qualche dichiarazione d’amore nei confronti della Roma in queste due stagioni

L’ex tecnico dell’Inter José Mourinho, al suo incontro con il cardinale Jose Tolentino de Mendonca alla Pontificia Università Gregoriana, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione.

LE PAROLE – «Il modo più facile per definire un grande club è dire ‘vince tanto e quindi un top club’. Ma ci sono grandi società che non hanno mai vinto e sono grandi dal punto di visto sociale e affettivo. La Roma ha questa bellezza, che è ancora più bella quando…(CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI COMPLETE)»

L’articolo Mourinho: «Roma grande squadra dal punto di vista sociale e affettivo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG