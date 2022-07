I viola riescono a strappare una formula conveniente per il cartellino dell’attaccante serbo.

Emergono ulteriori dettagli sulla trattativa che ha portato alla Fiorentina lex attaccante del Real Madrid Luka Jovic: come sottolinea la Gazzetta dello Sport il serbo arriva gratis, i viola non hanno pagato nulla per il suo cartellino che solamente 3 anni fa veniva pagato dai Blancos 60 milioni più bonus.

Pierluigi Gollini

Il club spagnolo mantiene però una percentuale molto alta per la futura rivendita: qualora il club toscano vendesse il giocatore in futuro il 50% dell’incasso andrebbe ai madrileni. L’attaccante ha firmato un biennale con opzione di rinnovo ad altri due anni con stipendio di 2,5 milioni di euro a stagione. La Fiorentina ha perfezionato anche l’arrivo in prestito di Pierluigi Gollini.

