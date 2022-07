L’attaccante belga non si arrende e continua a fare passi incontro alla società partenopea che al momento resta ferma.

Dries Mertens è attualmente svincolato, il Napoli aveva un’opzione per rinnovare il contratto in scadenza circa 10 giorni fa ma non l’ha esercitata. L’opzione infatti prevedeva un prolungamento alle stesse cifre del contratto in essere, troppo alte per il club, quindi si è cominciato a trattare da zero senza però trovare un accordo.

Aurelio De Laurentiis

L’attaccante guadagnava 4,5 milioni a stagione e aveva chiesto attraverso la ormai celeberrima mail 2,5 per rinnovare più un ricco premio alla firma, richiesta rifiutata da De Laurentiis. L’ex PSV Eindhoven vuole restare e al momento sta rifiutando tutte le altre offerte che gli arrivano; secondo Sky Sport Mertens avrebbe abbassato di altri 500 mila euro la richiesta di ingaggio per la prossima stagione, vedremo cosa ne penserà il Napoli. L’unica ipotesi che si fa in caso di mancato rinnovo è l’Anversa, club belga in cui milita anche Radja Nainggolan.

