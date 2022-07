Si pensava questi fossero i giorni decisivi per il passaggio dello slovacco ai francesi ma l’offerta di questi ultimi non soddisfa ancora i nerazzurri.

Questo nuovo corso del Paris Saint Germain targato Luis Campos sembra essere un minimo meno spendaccione del precedente; solo un minimo perché comunque il nuovo contratto faraonico di Kylian Mbappé è stato siglato da questa gestione.

Il successore di Leonardo al momento sia con l’Inter per Milan Skriniar che col Sassuolo per Gianluca Scamacca non riesce a trovare l’accordo. Le richieste dei club italiani sono chiari ma il club francese non alza le proprie rispettive offerte. I nerazzurri chiedono almeno 70 milioni ma il PSG neanche nell’incontro di ieri ha rilanciato oltre i 60, come riporta Sky Sport, l’Inter quindi fa muro e continua a resistere: il difensore parte solo ad una cifra congrua.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG