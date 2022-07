I biancocelesti hanno bisogno di ben due estremi difensori per la prossima stagione ma dopo attenta valutazione sono stati scelti due profili in particolare.

La Lazio è senza portieri dopo gli addii di Thomas Strakosha e quello a sorpresa di Pepe Reina che ha rescisso il contratto. Gli obiettivi in cima alla lista non sono né Marco Carnesecchi dell’Atalanta né Guglielmo Vicario dell’Empoli, come ventilato nelle scorse settimane; secondo Sky Sport, infatti, in cima alle preferenze di Tare ci sono Luis Maximiliano del Granada e Ivan Provedel dello Spezia.

Claudio Lotito

Per entrambi c’è ancora distanza tra domanda ed offerta, il club spagnolo valuta l’estremo difensore 10 milioni di euro mentre per il secondo i bianconeri chiedono 6 milioni mentre i biancocelesti ne offrono la metà. Maximiliano farebbe il titolare e l’ex Empoli e Juve Stabia farebbe il secondo se arrivassero entrambi.

