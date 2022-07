I parigini insistono per l’attaccante italiano ma la distanza tra domanda e offerta è ancora piuttosto considerevole.

Ieri il Paris Saint Germain nella persona specialmente di Antero Henrique, responsabile tecnico, ha incontrato i dirigenti sia del Sassuolo che dell’Inter; in entrambi i casi l’esito dei faccia a faccia sono stati negativi per i parigini.

Gianluca Scamacca

Sky Sport riporta che per Gianluca Scamacca i neroverdi chiedono 50 milioni mentre i francesi si sono spinti fino a 30 più 5 di bonus. Al vertice c’erano anche Giovanni Cearnavali, amministratore delegato del club italiano e Alessandro Lucci, l’agente della punta. L’attaccante ex Genoa autore di 16 goal nell’ultimo campionato di Serie A si continua ad allenare nel ritiro del Sassuolo in attesa di capire se ci sarà un rilancio.

