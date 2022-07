La seconda punta del Crystal Palace non pare intenzionata a rinnovare e quindi si starebbe guardando intorno.

La nuova suggestione, per il momento è solo tale, del mercato della Roma si chiama Wilfried Zaha; attaccante classe 1992 del Crystal Palace con cui ha un contratto in scadenza nel 2023. Il nazionale ivoriano, secondo Sky Sport, è stato proposto ai giallorossi che lo tengono in considerazione visto che le sue qualità sono gradite sia a Josè Mourinho che a Tiago Pinto.

Mourinho

L’operazione però non può nascere prima di qualche cessione da parte dei giallorossi in qualsiasi reparto, quindi non si parla ancora di costo del cartellino. Si tratta di un’ala d’attacco che era molto promettente ormai diversi anni fa ma che al Manchester United non ebbe fortuna, dopo qualche prestito, tornò al Crystal palace dove sbocciò definitivamente.

