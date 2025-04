Colpaccio Milan da 25 milioni per sostituire il rossonero in partenza: piano svelato e obiettivo fissato, è lui il grande colpo

Colpaccio Milan da 25 milioni per sostituire il rossonero in partenza. Le ultime indiscrezioni svelano il piano del Club per l’estate.

Il Milan è pronto, questa volta davvero, al tanto atteso cambio di passo per la prossima stagione. Il casting per il nuovo direttore sportivo è stato riaperto e, secondo le ultime indiscrezioni, già in questa settimana potrebbe arrivare la fumata bianca. Una volta definita questa figura chiave, sarà il momento di concentrarsi sulla scelta dell’allenatore e di rafforzare la rosa. Tuttavia, una delle principali preoccupazioni della dirigenza rossonera sarà difendersi da un’offerta monstre che sembra in arrivo per uno dei talenti più brillanti della squadra, un colpo che potrebbe scuotere le fondamenta di Milanello se non adeguatamente gestito.

Dalla Juve al Milan, a fine stagione il clamoroso cambia maglia “diventa realtà”

Via il rossonero e dentro un colpo da 25 milioni

Il nuovo direttore sportivo del Milan avrà il compito delicato di valutare i giocatori ancora idonei per far parte del progetto rossonero e quelli che, invece, è giusto lasciare andare. Nelle ultime ore, però, sta prendendo forma un’idea davvero intrigante: sostituire uno dei rossoneri in lista d’uscita con un colpo da 25 milioni, un giocatore che sta vivendo una stagione da assoluto protagonista in Serie A. Questo potenziale affare potrebbe rappresentare un’operazione strategica per rinforzare la squadra e dare un segnale forte in vista della prossima stagione, attirando l’attenzione dei tifosi e dei media.

Colpaccio Milan da 25 milioni per sostituire il rossonero in partenza

L’addio di Chukwueze apre la porta a nuovi innesti per il Milan, in particolare per il ruolo di esterno destro offensivo. Nomi come Edon Zhegrova del Lille, Johan Bakayoko del PSV Eindhoven e Trincao dello Sporting CP sono stati accostati ai rossoneri, segno di una ricerca attiva per rinforzare questo cruciale settore dello scacchiere tattico di Stefano Pioli. Tra queste possibilità spicca però un nome già noto ai tifosi del Milan: Riccardo Orsolini del Bologna. Orsolini, con una stagione da protagonista alle spalle (13 gol e 4 assist), emerge come uno degli obiettivi primari del Milan. L’interesse per l’esterno offensivo non è nuovo, ma sembra rinnovarsi con vigore in vista della prossima finestra di trasferimento. Nonostante una valutazione compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro da parte del Bologna, che potrebbe complicare l’operazione, il Milan – scrive Milanlive.it – non sembra volersi arrendere. La possibile partenza di Tommaso Pobega, attualmente in prestito al Bologna, potrebbe inoltre influenzare i negoziati tra i due club.

