“Ciao Milan, vado alla Juve”, arriva la conferma all’incredibile “cambio maglia”: decisiva l’ultima mossa dei bianconeri

Il Milan è in cerca di riscatto dopo una stagione caratterizzata da molti bassi e pochi alti. La scelta del nuovo direttore sportivo si preannuncia cruciale per il futuro del club, con la dirigenza pronta a fare scelte determinanti per costruire una rosa più competitiva. Carlo Pellegatti ha annunciato il nome in pole per il ruolo di DS in Casa Milan, rivelando anche le tempistiche per la sua ufficialità. Il noto giornalista suggerisce infatti che la nomina potrebbe avvenire a breve, dando così il via a una serie di mosse sul mercato per il prossimo anno.

Dopo la nomina del nuovo direttore sportivo, il Milan dovrà concentrarsi sulla scelta dell’allenatore che prenderà il posto di Conceicao. Queste due mosse sono fondamentali per dare il vero avvio al nuovo corso rossonero, con la dirigenza che punta a rinnovare la squadra e le ambizioni per la prossima stagione. Tuttavia, sul fronte mercato emerge una notizia che spiazza i tifosi: uno degli obiettivi di vecchia data del Milan sembra avvicinarsi sempre più alla Juventus. Un colpo che potrebbe cambiare gli equilibri e che rischia di far infuriare i sostenitori rossoneri, già in attesa di novità importanti.

La Vecchia Signora, in particolare, ha messo gli occhi su Jonathan David, attaccante del Lille, la cui situazione contrattuale lo rende un obiettivo molto appetibile, essendo un possibile parametro zero. La dirigenza juventina – scrive Milanlive.it – guidata da Federico Giuntoli, sta lavorando per preparare un’offerta convincente per il calciatore canadese, cercando di anticipare la concorrenza di numerosi club, tra cui illustri nomi della Premier League come Arsenal, Manchester United e Liverpool. Il giocatore, seguito lungamente anche dal Milan, appare oggi più lontano che mai.

