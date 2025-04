Se il Milan non lo fa “sarebbe un errore” tremendo, l’esperto lancia l’allarme poi accusa: “Non ha senso cosa stanno facendo”

Se il Milan non lo fa “sarebbe un errore” tremendo. Il noto esperto di mercato prima lancia l’allarme, poi accusa il Club.

Il Milan si prepara alla prossima stagione e, già in questa settimana, cercherà di costruire le basi su cui poggiare il proprio futuro. Tuttavia, queste fondamenta potrebbero essere messe a rischio da un’offerta monstre per uno dei talenti più brillanti presenti a Milanello. Un’offerta che potrebbe scuotere l’ambiente rossonero e mettere in discussione la permanenza di uno dei giocatori più promettenti della squadra. La dirigenza, guidata dal nuovo DS, dovrà valutare attentamente se cedere o resistere, facendo i conti con le ambizioni sportive e le possibilità economiche che questa proposta comporta.

Bomba dalla Spagna, assalto Milan al talento che farebbe impazzire i tifosi

I casi Theo e Maignan e una rivelazione forte sul futuro

I casi da risolvere in Casa Milan a fine stagione sono molti, ma quelli relativi ai rinnovi di contratto di Theo Hernández e Mike Maignan sono senza dubbio i più spinosi. Entrambi i giocatori, pilastri fondamentali della squadra, potrebbero essere protagonisti di un’estate di trattative intense. Alfredo Pedullà, sul proprio canale YouTube, ha svelato due retroscena davvero forti che potrebbero influenzare profondamente i tifosi rossoneri. Le considerazioni del noto esperto di mercato aprono il caso e anche il dibattito sulla linea da seguire scelta dal Club.

Se il Milan non lo fa “sarebbe un errore” tremendo

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rivelato alcuni retroscena significativi riguardo il futuro del Milan. In merito al rinnovo di Maignan, ha affermato: “Non rinnovare il contratto di Maignan sarebbe un errore” e ha sottolineato come la situazione dei portieri debba essere gestita in modo solido e senza incertezze. Pedullà ha anche ironizzato sull’agente di Caprile, che ha commentato le voci su un possibile arrivo del suo assistito al Milan, definendo queste notizie come provenienti dai “baristi”. Per quanto riguarda il nuovo direttore sportivo, Pedullà ha detto: “Questa è la settimana del casting” e ha anticipato che si stanno incontrando direttori sportivi già conosciuti. In particolare, ha espresso sorprese sulla possibilità che Sartori lasci il Bologna dopo aver rinnovato il contratto, o che Manna faccia lo stesso. Ha poi aggiunto che Tare è l’unico libero e, se arrivasse lui, cambierebbero molte dinamiche, incluso l’allenatore. Pedullà ha sollevato un dubbio sul fatto che il casting riparta da uno già incontrato, notando un possibile “pizzico di contraddizione” nella strategia rossonera. La situazione resta quindi in divenire e le prossime mosse saranno cruciali per il futuro del club.

