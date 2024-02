Colpani avvisa Juve e Inter: «L’interesse fa piacere, ma penso solo al Monza». L’annuncio del centrocampista

Colpani, obiettivo di mercato di Juve e Inter, ai giornalisti presenti all’evento Premio Amico dei Bambini ha fatto un annuncio sul suo futuro.

PALLADINO E FUTURO – «Palladino mi sprona sempre ogni giorno per fare sempre di più, cercherò di lavorare meglio per migliorare. Futuro? Ora non ci penso, sto pensando a rendere al meglio per il Monza».

INTER – «A questa domanda ho risposto prima, ora lavoro per il Monza, quello che sarà sarà. Sicuramente fa piacere essere accostati a queste squadre. Ma bisogna essere bravi a tenere i piedi per terra senza montarsi la testa. Penso al Monza, poi vediamo».

