Sorrentino: «Ronaldo? Una soddisfazione pagare il rigore al numero uno al mondo». La rivelazione dell’ex portiere

Sorrentino, ex portiere del Chievo, a Tv Play ha ricordato il rigore che parò a Cristiano Ronaldo in un match contro la Juve.

PAROLE – «A livello personale essere stato il primo in Italia a parare il rigore a Cristiano Ronaldo, che in quel periodo era probabilmente il numero uno al mondo, fu una grande soddisfazione, anche se quella partita finì 3-0 per la Juventus. Poi è chiaro che magari sono più legato a rigori parati che ci hanno permesso di portare a casa i tre punti. Ho giocato quasi 400 partite in Serie A e 700 tra i professionisti, ma da un punto di vista mediatico tutti si ricordano soltanto di quel rigore parato».

