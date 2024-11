Il Milan tenterà di chiudere il colpo a gennaio, l’apertura dalla Premier è un assist davvero molto ghiotto da lasciarsi scappare.

Il Milan con l’avvicinarsi del mercato di gennaio è alla ricerca di profili che possano accrescere il valore collettivo della rosa offrendo a Fonseca una rosa di scelta più ampia nelle turnazioni. In questo contesto emerge un giocatore dalla Premier che farebbe proprio al caso dei rossoneri e che a gennaio può liberarsi a prezzo di saldo.

Il profilo è decisamente importante, un tassello che potrebbe essere perfetto nel puzzle tattico di Fonseca e subito pronto all’uso. L’assist in arrivo dalla Premier è davvero intrigante e difficile da farsi scappare, soprattutto valutando il valore del giocatore.

Il Milan deve correre

Non c’è davvero più tempo da perdere in casa Milan. La classifica impone un netto cambio di passo per riprendere le squadre che lì davanti sembrano decise a non voler rallentare. Il Club di Via Aldo Rossi deve accelerare sia in campo che fuori, in quanto appare questo il momento propizio per sterzare la stagione. Da un punto di vista di campo dopo un pareggio deludente a Cagliari e una sorprendente vittoria a Madrid contro il Real, il Milan si appresta a vivere un periodo di pausa in cui è fondamentale ricaricare le energie ed elaborare strategie per affrontare le prossime gare. Tra queste, la partita contro la Juventus rappresenta un appuntamento di grande rilievo, una sfida da non sbagliare per avvicinarsi concretamente alla lotta per lo Scudetto. Da un punto di vista societario, l’occasione che sta emergendo in queste ore dalla Premier è una di quelle che non possono essere lasciate passare senza prenderla al volo.

Occasione dalla Premier a prezzo di saldo

Il profilo ritornato prepotentemente nel mirino del Milan è quello di Jacub Kiwior, il giovane polacco, nato nell’anno 2000, non è riuscito a imporsi come titolare fisso nell’undici di Mikel Arteta. Con soli 320 minuti totali disputati in questa stagione, suddivisi tra competizioni nazionali e incontri internazionali, la sua permanenza a Londra sembra giungere al capolinea. Nonostante la volontà dell’Arsenal di cedere Kiwior a titolo definitivo, la modalità di prestito appare come la soluzione più fattibile al momento. Questa possibilità – scrive Calciomercato.it – ha subito attirato l’interesse di pesi massimi del calcio italiano, tra cui Milan, Juventus e Inter. Le strategie di mercato di queste squadre potrebbero essere influenzate da esigenze difensive specifiche, come le assenze per infortunio di giocatori chiave o la necessità di ringiovanire la rosa. I rossoneri potrebbero essere spinti verso Kiwior dalla possibile partenza di Fikayo Tomori, mentre la Juventus vede nel polacco un’opportunità per rinforzare il suo reparto arretrato, reso vulnerabile dagli infortuni di alcuni elementi importanti. Anche l’Inter, con la necessità di abbassare l’età media della difesa, appare interessata al profilo dell’ex Spezia, sebbene debba fare i conti con la concorrenza sia interna che esterna, rappresentata in particolare dai club spagnoli Villarreal e Siviglia.

Jakub Kiwior

Un calciomercato da osservare con attenzione

La situazione legata al futuro di Jakub Kiwior promette di essere uno degli argomenti più caldi del prossimo mercato invernale. Le prossime mosse dei club italiani, così come quelle dell’Arsenal, potrebbero delinearsi nelle settimane a venire, con un’attenzione particolare rivolta alle decisioni che influenzeranno l’assetto difensivo di più di una squadra della Serie A. Resta da vedere quale maglia indosserà Kiwior nella seconda parte della stagione, in un trasferimento che potrebbe avere ripercussioni significative sulle aspirazioni delle squadre coinvolte.

