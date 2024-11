La voce circola con sempre maggiore insistenza ma il Milan come assorbirebbe davvero il suo acquisto? Emerge già una certezza.

Il mercato di gennaio si avvicina e sono già in atto le grandi manovre dei top team per aggiudicarsi quei tasselli utili a completare la propria rosa. Anche il Milan non fa eccezione, anzi, proprio nelle ultime ore rimbalza con sempre maggiore insistenza un nome che potrebbe offrire ai rossoneri un deciso balzo in avanti, un vero e proprio trio stellare.

Fonseca in questi suoi primi mesi al Milan sta cercando di trovare la quadra tattica e pare averla trovata, seppur i risultati siano stato altalenanti. Una cosa però emerge in modo lampante, qualora il colpo di mercato si concretizzasse sarebbe per il Milan un valore aggiunto che potrebbe fare la differenza in Serie A.

Dalla sfida di mercato a quella del campo

Il Milan appare davvero diviso in due, quello che guarda già al mercato in cerca di quei tasselli utili ad alzare il livello tecnico e di alternative della squadra, e quello che invece deve badare al sodo concentrandosi al meglio per la prossima sfida di campionato. Dopo un pareggio deludente a Cagliari e una sorprendente vittoria a Madrid contro il Real, il Milan si appresta a a preparare la partita contro la Juventus, la quale rappresenta un appuntamento di grande rilievo oltre che una sfida da non sbagliare per avvicinarsi concretamente alla lotta per lo Scudetto. Ottenere un risultato positivo significa incrementare la continuità di vittorie e prestazioni, elementi indispensabili per proseguire nel cammino sia in campionato che in Champions League. Poi c’è il mercato, con le sue insidie e lusinghe. Soprattutto lusinghe in quanto con Leao e Pulisic il Milan potrebbe dar vita a un attacco da sogno.

Un trio stellare per il Milan

Federico Chiesa, esterno di talento, sta vivendo una fase poco esaltante della sua carriera al Liverpool, in Premier League, dove l’esperienza non sta rispondendo alle aspettative. Questa situazione ha aperto nuove possibilità per un suo rientro in Serie A, con il Milan tra le squadre più interessate a riportarlo nel campionato italiano. Dopo una tormentata estate alla Juventus e un trasferimento agli ultimi giorni di mercato al Liverpool per poco più di 10 milioni, Chiesa potrebbe ora trovare un nuovo capitolo della sua carriera in rossonero. L’interesse di squadre come Milan, Roma e Napoli nei confronti del giocatore sottolinea la qualità e il valore che Chiesa potrebbe portare. Nel caso del Milan, l’inserimento di Chiesa in rosa rappresenterebbe un significativo potenziamento offensivo, proponendo un attacco stellare con Pulisic e Leao alle sue fiancate e Morata nel ruolo di punta. Questa formazione promette non solo spettacolarità ma anche un equilibrio tattico, grazie alla predisposizione di Chiesa al sacrificio, spesso evidenziata anche nelle sue prestazioni in Nazionale.

Federico Chiesa

Ostacoli economici e tattici

Nonostante l’indubbio valore tecnico e tattico che Chiesa potrebbe apportare, l’operazione di trasferimento al Milan incontra degli ostacoli, principalmente legati all’ingaggio del giocatore. Attualmente, Chiesa percepisce oltre 7 milioni annui, una cifra che peserebbe sulle finanze del club rossonero, attento a non superare determinati limiti economici. Una possibile soluzione potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto, a patto che il Liverpool partecipi al pagamento di una parte dell’ingaggio.

