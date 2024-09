Il primo bilancio approvato da Oaktree segna una nuova partenza nella gestione dell’Inter da parte del fondo che non si è dimenticato del mercato Nell’epoca dell’ipercompetitività calcistica, dove i bilanci delle società si tingono spesso di rosso, l’Inter di Milano fa notizia per una svolta economica significativa. Le ultime notizie dal cuore finanziario del club nerazzurro rivelano un mix di record, ricapitalizzazioni e prospettive future che tendono verso una sorprendente stabilità finanziaria. Ma quali sono le mosse e le strategie che stanno dietro a questi numeri? E come si proietta l’Inter verso il futuro, tra investimenti, mercato e progetti ambiziosi come quello di uno stadio di proprietà? Un fatturato storico Per la prima volta nella storia del club, l’Inter ha raggiunto un fatturato record di 473 milioni di euro. Questo risultato è il frutto di diverse operazioni strategiche, tra cui spiccano le plusvalenze ottenute dal player trading, con le cessioni […]

