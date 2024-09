Il figlio dello storico ex A.D. del Milan non perdona alcune mosse del turco prima degli ultimi Derby. “Qui non è Istanbul”.. Nel cuore del calcio Italiano, il derby di Milano rappresenta da sempre uno degli incontri più sentiti, capace di dividere la città in due fazioni rivali ma sempre nel rispetto reciproco. Recentemente, però, tale equilibrio sembra essere stato minato dalle esternazioni social di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, le quali hanno suscitato non poche polemiche. La risposta non si è fatta attendere: Gianluca Galliani, figlio di Adriano Galliani, storica ex figura del Milan, ha espresso il suo disappunto attraverso un messaggio deciso e chiaro sui social , sottolineando come certi comportamenti rischiano di snaturare lo spirito genuino di questa storica rivalità cittadina. La tradizione sportiva di una città Il derby di Milano, noto anche come “Derby della Madonnina”, ha sempre rappresentato un simbolo di alta competizione sportiva arricchito, però, […]

