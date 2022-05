Mediacom scelta tra le migliori compagnie degli Usa, la società di Commisso si fa notare per il secondo anno di seguito.

La società di Mediacom Communications Corporation è stata scelta tra Best Managed Company negli Usa nel 2022. Questo è il secondo anno di seguito in cui la società di Rocco Commisso viene menzionata per l’eccellenza strategica e per l’impegno di una cultura dinamica e senza mancare una grande forza finanziaria.

Ecco le parole di Commisso: “Sulla scia del raggiungimento del traguardo storico di 100 trimestri consecutivi di fatturato anno su anno crescita, siamo incredibilmente onorati di essere stati nominati ancora una volta una US Best Managed Company.”

Aggiunge il presidente della Fiorentina: “Ogni giorno, i 4.000 membri di Mediacom si impegnano a fornire ai residenti e alle imprese nelle 1.500 comunità che serviamo l’accesso agli strumenti e la tecnologia necessaria per tenere il passo nell’economia globale di oggi. Questo stimato riconoscimento non sarebbe stato possibile senza la loro incredibile dedizione ai nostri clienti.” Conclude così Commisso.

