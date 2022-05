Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso circa la sua squadra in vista dell’ultima gara di campionato che può valere un piazzamento europeo per la prossima stagione.

Rocco Commisso ha voluto mostrare dagli Stati Uniti la vicinanza alla Fiorentina con un messaggio di incoraggiamento. “Siamo un gruppo unito e insieme affrontiamo questa partita: forza ragazzi per questa ultima fatica per raggiungere l’Europa. Ora siamo ad un passo da un traguardo che manca da 6 anni a questa società, ai suoi tifosi e alla città. Siamo ancora settimi in classifica nonostante le sconfitte con Udinese, Salernitana e Sampdoria”.

“A proposito di quest’ultima, altre gare come quella di lunedì mi farebbero rischiare l’infarto e quindi non mi vedreste più. Adesso pensiamo alla sfida di domani. Nel corso della stagione abbiamo disputato gare molto positive contro avversari blasonati quali Milan, Atalanta, Napoli, Inter e Roma, a conferma che siamo in grado di giocarcela contro tutti. Anche Italiano vuole raggiungere un obiettivo mai centrato prima, l’Europa”.

