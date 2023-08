Commisso sull’obiettivo Juve: «Non so neanche io dove andrà, gli ho detto questo». Le parole del presidente della Fiorentina

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria della Viola in Conference League contro il Rapid Vienna. Il numero uno gigliato si è anche pronunciato sul futuro di Amrabat, obiettivo anche del calciomercato Juve.

AMRABAT – Ci sono tante trattative per lui. Dove andrà? Non posso darvi una risposta perché non so neanche io cosa succederà. Gli abbiamo detto che, se vuole andare, noi siamo disposti a mandarlo via, ma se non arrivano offerte ha due anni di contratto qui con noi.

CONFERENCE – Credo che dobbiamo fare una partita alla volte e vedere cosa succede. Speriamo di arrivare in fondo, ma sono scaramantico e non aggiungo altro.

