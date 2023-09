Beppe Marotta, nell’intervista concessa a Mediaset, ha parlato anche del trasferimento di Romelu Lukaku – il cui acquisto è sfumato prima per l’Inter e poi per la Juventus – alla Roma.

LUKAKU ALLA ROMA – Non lo immaginavo, ma è normale che si possano verificare certe situazioni. Questo è il bello dello sport. Il suo ritorno in Italia rende ancora più interessante un campionato che rischiava di decadere visto quanto sta accadendo in Arabia. Siamo orgogliosissimi della rosa che abbiamo e del nostro reparto offensivo che secondo noi è davvero forte

