Italiano pazzo di Arthur: «Giocatore completo, ha anche dei gol nelle gambe». Le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina

Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria della Fiorentina col Rapid Vienna. Queste le parole del tecnico viola anche sull’ex Juventus Arthur.

ARTHUR – Ha dei gol nelle gambe. Sa impostare, inserirsi negli spazi come fatto col Lecce. Nel momento in cui sarà in condizione ottimale, e non lo è ancora, può diventare un giocatore completo. Qualche gol ce l’ha, va un po’ spronato.

AMRABAT – Ci sono ancora situazioni da risolvere, la società deve cercare di fare il meglio. Poi la squadra per me è stata migliorata, vediamo cosa accadrà in queste ultime ore

The post Italiano pazzo di Arthur: «Giocatore completo, ha anche dei gol nelle gambe» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG