Alberto Cerri, attaccante del Como, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio ottenuto contro il Palermo in Serie B. Le dichiarazioni

PAROLE – «Partire ad inizio campionato con tante difficoltà non è stato facile. La serie B è molto equilibrata, noi abbiamo dimostrato di sapere recuperare e ne siamo orgogliosi. Non è chiuso nessuno capitolo, sia in ottica salvezza che in ottica playoff. Cercheremo di fare il maggior numero di punti».

