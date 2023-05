Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato alla stampa al termine della sfida contro il Benevento di Serie B

PAROLE – «Sapevo di affrontare una squadra viva, con orgoglio. Abbiamo avuto un grandissimo approccio e creato tante palle gol, l’abbiamo tenuta in vita e il Benevento ci ha creduto. Il pareggio è meritato ed è il verdetto del campo, ma da parte nostra c’è stato un grande atteggiamento, grande voglia, ritmo. E’ un pari che lascia l’amaro in bocca. E’ un mix di soddisfazione e rabbia, perché abbiamo avuto voglia di fare delle cose e delle situazioni per fare anche il 3-1. Dobbiamo lavorare su questa strada. Espulsione? Ci affidiamo al Var, ma c’è anche Mihaila che ha sentito un tocco in area rigore. Prendiamo per buona questa scelta. E’ da diverso tempo che vengo qui e non vinco mai, però sono legatissimo alla famiglia Imbriani che rivedo sempre per cui torno a casa a mani vuote ma con sentimenti di gioia. Contatti con Vigorito in passato? Con lui non ho mai parlato».

