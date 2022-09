Giornata di incontri in casa Como, in mattinata quello con Gattuso per la risoluzione del contratto, sullo sfondo D’Angelo

Giornata di incontri in casa Como, in mattinata quello con Gattuso per la risoluzione del contratto, sullo sfondo D’Angelo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, potrebbe essere una giornata di grandi novità in casa Como. La società sta facendo valutazioni e il profilo dell’ex Pisa è in cima alla lista dovessero separarsi le strade con Gattuso.

L’articolo Como, separazione vicina con Gattuso: sullo sfondo D’Angelo proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG