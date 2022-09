Il difensore del Chelsea Kalidou Koulibaly parla di quanto il legame con Jorginho e Mendy sia importante per lui.

Kalidou Koulibaly ai canali ufficiali del Chelsea ammette che l’ex compagno al Napoli è stato decisivo per il suo trasferimento. “Jorginho mi assilla da giugno, o forse marzo, spammandomi messaggi, implorandomi di unirmi al club. Ha contribuito a far sì che avvenisse. Ho avuto molte conversazioni con lui e con Edou Mendy, ed entrambi hanno avuto grandi cose da dire sulla squadra, sul club e sui suoi tifosi. Prima che lasciasse il Napoli gli avevo promesso che un giorno avremmo giocato di nuovo insieme, e sicuramente lui è stato uno dei motivi per cui ho preso questa decisione“.

Uefa Champions League

“Sapere che mi sarei riunito con i miei fratelli e avrei avuto un’altra possibilità di giocare, allenarmi e ridere di nuovo insieme mi ha sicuramente aiutato. A giugno, in cuor mio, avevo già deciso che volevo unirmi a loro. Mi ero già tenuto aggiornato con la squadra, in particolare con Jorginho e Mendy e, quando li ho visti vincere la Champions, ho sentito che stavo entrando nella squadra giusta al momento giusto. Quando Jorginho se ne è andato mi è mancato molto perché stavamo sempre insieme, le nostre famiglie erano sempre insieme. All’inizio faceva un po’ male quando io entravo nello spogliatoio e lui non c’era. Fortunatamente siamo rimasti in contatto regolarmente. Quando arrivò tutti dicevano che era lì grazie a Sarri, ma oggi non vedo un ragazzo, vedo un uomo, una persona che è cresciuta molto tecnicamente e si è costruita dal nulla“.

