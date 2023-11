Simone Verdi, centrocampista offensivo del Como, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo trasferimento in estate e degli obiettivi

Simone Verdi, centrocampista offensivo del Como, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo trasferimento in estate e degli obiettivi. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Il primo gol con questa maglia è stato importante, bello e anche liberatorio, perché lo stavo cercando da un po’. La cosa più importante è che ci ha fatto riprendere il cammino dopo due stop con Cremonese e Parma e per questo sono ancora più contento. Cerco di vivere tutto in modo molto razionale perché non sono una persona superstiziosa. L’unica routine che ho è ascoltare la musica prima della partita. Il Como ha come obiettivo di arrivare in Serie A nel giro di pochi anni e continuerà a investire per raggiungerlo il prima possibile. È stata un’estate particolare, all’inizio sembrava che il Torino volesse provare a tenermi ma poi ho scelto di venire a Como per trovare continuità, giocarmi le mie carte e perché penso che questa società potrà darmi in breve tempo la possibilità di tornare su».

