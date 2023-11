Questa sera in campo il Klasiker della Bundesliga con la sfida tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco

Questa sera in campo il Klasiker della Bundesliga con la sfida tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

Al Signal Iduna Park sarà anche Terzic contro Tuchel e una sfida alle statistiche per continuare a viaggiare verso la vetta. I bavaresi non perdono da 10 incontri contro i gialloneri: 9 vittorie e un solo pareggio. Per l’ex Chelsea rappresenta un solco da continuare a scavare, mentre per il collega un tabù da sfatare per invertire il trend.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG