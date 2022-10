Sono queste le parole di Massimo Compagnoni, che su Sky Sport parla del Milan e di cosa sta facendo Pioli con i suoi giocatori.

Ecco le parole del giornalista Massimo Compagnoni che su Sky Sport parla del Milan ma soprattutto dei singoli rossoneri: “Pioli sta facendo un capolavoro. C’era solo una cosa che non mi convinceva: non metteva Rebic a destra. Io mi ricordo quando Paulo Sousa lo faceva giocare a destra, anche a tutta fascia. All’Eintracht giocava da seconda punta, a destra e a sinistra. Con le assenze di Messias e Saelemaekers, me lo aspettavo prima lì, ma poi lo ha messo.“

Conclude così il giornalista: “De Ketelaere? Ha grandissime potenzialità, ma ha dei limiti che sono superabili: come la collocazione in campo, la concretezza, la continuità e la forza muscolare. È un 2001, alto di statura e con una grande visione di gioco: ha tanti pregi e difetti, quest’ultimi come detto superabili. Il Milan in quel ruolo poi ha anche un potenziale fuoriclasse come Brahim Diaz“.

