Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha parlato prima del match contro il Lecce: le sue dichiarazioni

Weston McKennie ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Lecce-Juve.

LE PAROLE – «E’ un discorso generale, non vuole che pensiamo a tutto quello che succede fuori dal campo perchè tutto quello che è successo ci ha portati in questa situazione. Sappiamo di essere in una posizione che non appartiene alla Juve. Dobbiamo prendere in mano la situazione e migliorarla di partita in partita e fare risultato vincendo come possiamo».

L’articolo Juventus, McKennie: «E’ ora di prendere in mano la situazione» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG