L’allenatore del Torino, Ivan Juric parla così in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan, ecco cosa dice.

Sono queste le parole del tecnico del Torino, Ivan Juric che presenta la sfida contro il Milan in conferenza stampa: “Il Milan è in forma, ormai giocano da un po’ insieme: sono forti con tante soluzioni, possono segnare in vari modi e segnare in vari modi. L’anno scorso Djidji ha fatto benissimo, mentre al ritorno abbiamo sofferto. Sarebbe meglio non farlo partire, ma serve anche raddoppiarlo. C’è anche Theo, dobbiamo fare attenzione anche lui. Leao è in un momento fantastico.“

Conclude sugli assenti: “Manca Aina, così come Sanabria che ha un problema al soleo, Ilkhan ha un affaticamento. Questi sono i tre che mancano. Si parla tanto di svolte, ma non ci sono. Dobbiamo fare un percorso, la strada è questa: come in ogni gara, domani vogliamo fare una grande partita e provare a vincere.“

