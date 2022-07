Il giornalista Maurizio Compagnoni parla così a Sky Sport, riguardante il Milan su Origi e Giroud nel futuro dualismo.

Maurizio Compagnoni parla così a Sky, il giornalista mette il luce di come si comporrà il dualismo tra Origi e Giroud al Milan: “Sono due attaccanti con caratteristiche diverse. In Premier, Origi non ha avuto grandi chance, anche perchè giocava con dei fenomeni. Il vero valore di Origi lo scopriremo al Milan. Il belga è un’alternativa importante a Giroud. Con il francese e il belga, il Milan ha due centravanti molto affidabili. C’è grande curiosità per scoprire il reale valore di Origi.“

Olivier Giroud

Marocchi a Sky commenta invece così il rinnovo con i rossoneri di Ibrahimovic che sarà a breve: “Ha senso rinnovare il contratto perché è un Ibrahimovic diverso anche mentalmente e nel ruolo. Il giocatore sa che può fare poche partite ma avere comunque un ruolo determinante nella squadra.“

