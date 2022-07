L’ex fenomenale attaccante argentino della Fiorentina e poi Roma, parla su Twitter facendo i complimenti al Milan e a Maldini.

Batigol, alias Gabriel Batistuta parla nel suo profilo ufficiale Twitter facendo i complimenti al Milan e a Paolo Maldini: “Congratulazioni Paolo Maldini per il rinnovo come responsabile dell’area tecnica del club del tuo cuore. Spero che un giorno ci affronteremo di nuovo difendendo ognuno i propri colori. Mi congratulo con il Milan per il riconoscimento della tua professionalità e di ciò che rappresenti per loro.“

Milanello

Anche l’operatore di Mercato, Accardi parla così dle rinnovo di Maldini: “Maldini e Massara? Non pensavo si arrivasse così tardi alla conclusione. Ma il rinnovo era scontato.“

Minotti parla così di Renato Sanches a Sky: “Questo è un gio giocatore che il Milan aveva già adocchiato, seguito, desiderato, sarebbe il sostituto ideale di Kessiè.“

