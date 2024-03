Il noto giornalista Maurizio Compagnoni ha esaltato l’Inter di Simone Inzaghi alla vigilia della sfida contro l’Atletico

Maurizio Compagnoni ha esaltato l’Inter di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE – «Non c’è solo un’organizzazione perfetta, ma c’è una squadra rivoluzionaria: io fatico a ricordare squadra che interpretano il 3-5-2 così. Il 3-5-2 dell’Inter è una rivoluzione calcistica: Conte la fa molto bene, fa i gol da quinto a quinto, ma qui li fanno da terzo a terzo. Bastoni è in costante pressione offensiva, i meccanismi sono perfetti, l’Inter non si scopre mai: è una macchina bella e rivoluzionaria. Anche quando gli olandesi si erano inventati il 3-3-1-3, non era così: a parte il centrale di difesa, attaccano tutti e la squadra non si scopre mai. E’ anche più rivoluzionario dell’attuale sistema del City di Guardiola»

