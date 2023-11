Compagnoni: «La Juve è forte, ma non può tenere la media punti dell’Inter». Le dichiarazioni del giornalista

Compagnoni, giornalista di Sky Sport, ha detto la sua sulla lotta scudetto da Inter e Juve.

LOTTA SCUDETTO – «Molto dipende dal passo dell’Inter che viaggia su medie elevate con proiezione di 90-91 punti. A questa quota la Juve non si può arrampicare. La squadra è forte, ha il vantaggio di non fare le coppe e Allegri sta tirando il massimo dai suoi. Con tutto il rispetto, però, non è squadra da 90-91 punti».

